ارتفاع التبادل التجارى بين روسيا والصين بنسبة 32.5%

جدة - نرمين السيد - أعلنت الدائرة الرئيسية للجمارك الصينية، اليوم الإثنين، أن التبادل التجارى بين روسيا والصين ازداد فى الفترة بين يناير وسبتمبر من العام الجارى بنسبة 32.5%، إلى 136.08 مليار دولار.





وتدل المعلومات التى نشرتها الدائرة على أن الصادرات الصينية إلى روسيا ازدادت خلال الأشهر التسعة الماضية بنسبة 10.3% إلى حوالى 52.24 مليار دولار. أما توريد السلع والخدمات الروسية إلى الصين فازداد بنسبة 51.6% إلى 83.84 مليار دولار. وبلغ الرصيد الإيجابى لروسيا فى الفترة من يناير إلى سبتمبر 31.6 مليار دولار بعد أن تضاعف 4 مرات تقريبا مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021. وفى سبتمبر الماضى وحدها بلغ حجم التجارة بين البلدين 18.65 مليار دولار أى أقل بنسبة 3% مما كان عليه فى أغسطس الماضي. وحوالى 70% من تكلفة البضائع المستوردة من روسيا إلى الصين هى النفط والغاز الطبيعى والفحم. كما تستورد الصين من روسيا خام النحاس والنحاس والأخشاب والوقود والمأكولات البحرية. وتصدر الصين إلى روسيا الهواتف الذكية والمعدات الصناعية ولعب الأطفال والأحذية ووسائل النقل والمكيفات وأجهزة الكمبيوتر.

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