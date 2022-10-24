الصين تسجل 1076 إصابة جديدة بفيروس كورونا

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 24 أكتوبر 2022 08:29 صباحاً - قالت لجنة الصحة الوطنية اليوم الإثنين، إن الصين سجلت 1076 إصابة جديدة بكورونا أمس الأحد منها 221 إصابة مصحوبة بأعراض و855 بدون أعراض.

وسجلت البلاد 998 إصابة في اليوم السابق منها 207 إصابات مصحوبة بأعراض و791 بدون أعراض.

ولم ترصد الصين أي وفيات جديدة ليظل العدد الإجمالي عند 5226.

وسجل بر الصين الرئيسي حتى أمس الأحد 257583 إصابة مؤكدة مصحوبة بأعراض.

وفي العاصمة بكين أظهرت بيانات الحكومة المحلية تسجيل ثماني إصابات مصحوبة بأعراض وحالتين بدون أعراض، وذلك مقابل سبع إصابات بأعراض وحالة واحدة بدون أعراض في اليوم السابق.

وفي شنغهاي، ذكرت هيئة الصحة المحلية أن المركز المالي الصيني سجل إصابة واحدة مصحوبة بأعراض و11 حالة بدون أعراض، مقابل عدم تسجيل أي إصابات بأعراض و12 بدون أعراض في اليوم السابق.