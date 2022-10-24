مصرع 11 شخصا في هجوم مسلح غربي النيجر قرب الحدود مع مالي

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 24 أكتوبر 2022 08:29 صباحاً - لقي 11 مدنيا على الأقل مصرعهم في هجوم مسلح غربي النيجر قرب الحدود مع دولة مالي، وذلك بعد عدة أشهر من الهدوء في هذه المنطقة.

ونقلت وسائل إعلام عن مسؤول محلي، أن مسلحين لم يتم التعرف عليهم، هاجموا 3 شاحنات، وقتلوا 9 أشخاص كانوا على متنها، كما قتلوا اثنين آخرين كانا على متن دراجة نارية.

وتأتي هذه الهجمات بعد أشهر من الهدوء في منطقة "بانيبانغو" المتاخمة لمالي، حيث كثفت الجماعات المسلحة هجماتها ضد المدنيين منذ عام 2021.

ومن بين الهجمات الأكثر دموية، الهجوم الذي نفذ في 2 من نوفمبر 2021، حيث خلف مقتل ما لا يقل عن 69 عضوا في لجنة اليقظة وهي "ميليشيات للدفاع الذاتي" يقودها رئيس بلدية "بانيبانغو".