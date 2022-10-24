النواب الأمريكي: أزمة التضخم عالمية وليست لها علاقة بسباق التجديد النصفي

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 24 أكتوبر 2022 08:29 صباحاً - قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، الأحد، إن سباق انتخابات التجديد النصفي للكونجرس الذي سيقام في نوفمبر المقبل ليست له علاقة بأزمة التضخم.

وأوضحت بيلوسي -في تصريحات نقلتها صحيفة "ذا هيل" الأمريكية- أن التضخم الحالي هو ظاهرة عالمية، مشددة على ضرورة تركيز الحملات الانتخابية على تكلفة المعيشة في الولايات المتحدة بدلا من التضخم.

وأضافت بيلوسي أن "الاتحاد الأوروبي وبريطانيا لديهما معدلات تضخم أعلى من الولايات المتحدة.. فالصراع ليس له علاقة بالتضخم، بل بتكلفة المعيشة".

وتابعت: "إذا نظرنا إلى ما فعله الديمقراطيون لتخفيض تكلفة الأدوية والطاقة وبقية تشريعاتنا، سترون أن الجمهوريين عارضوا كل خطوة قمنا بها، وليس لديهم أي خطة لتخفيض تكلفة المعيشة أو التعامل مع التضخم".

وفي وقت سابق من أمس الأحد، كانت بيلوسي قد دحضت الافتراضات بأن الرئيس الحالي جو بايدن دائما ما يخسر حزبه (الديمقراطي) سباق انتخابات التجديد النصفي للكونجرس ويفقد الأغلبية في مجلسي النواب والشيوخ.

وتوقعت بيلوسي أن يستمر حزبها (الديمقراطي) في السيطرة على مجلس النواب بعد انتخابات نوفمبر المقبل، وذلك رغم توقعات المراقبين بأن حزب الجمهوريين سيفوز بأغلبية مجلسي الشيوخ والنواب خلال الانتخابات المقبلة.