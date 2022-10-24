زلزال بقوة 5 درجات يهز جنوب إقليم شينجيانج الصينى

جدة - نرمين السيد - وذكر مركز المسح الجيولوجى الأمريكى أنه رصد هذا الزلزال على عمق 10 كيلومترات تحت الأرض، وأنه تم تحديد مركز الزلزال عند خط عرض 629ر37 درجة شمالا، وخط طول 825ر77 شرقا.

ولم تشر التقارير حتى الآن إلى وقوع أضرار بالممتلكات أو خسائر بشرية.