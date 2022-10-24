جدة - نرمين السيد - وذكر مركز المسح الجيولوجى الأمريكى أنه رصد هذا الزلزال على عمق 10 كيلومترات تحت الأرض، وأنه تم تحديد مركز الزلزال عند خط عرض 629ر37 درجة شمالا، وخط طول 825ر77 شرقا.
ولم تشر التقارير حتى الآن إلى وقوع أضرار بالممتلكات أو خسائر بشرية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر زلزال بقوة 5 درجات يهز جنوب إقليم شينجيانج الصينى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.