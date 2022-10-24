العالم اليوم - شراكة استراتيجية بين "مبادلة" و"KKR" للاستثمار

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وتهدف هذه الشراكة لتوظيف ما لا يقل عن مليار دولار أميركي من الاستثمارات طويلة الأمد، بهدف توفير حلول ائتمانية مخصصة للشركات والمؤسسات.

وسوف تضخ مبادلة استثماراتها إلى جانب الصناديق الاستثمارية الحالية لشركة KKR، بما في ذلك صندوق "KKR آسيا كريدت أبورتشونيتيز"؛ الذي تم اطلاقه مؤخراً بقيمة 1.1 مليار دولار، ويركز على الاستثمارات الائتمانية الخاصة في تلك المنطقة.

وتمثل هذه الشراكة علامة فارقة لكلا الشركتين، إذ تعمل على تعزيز تواجد وحضور مبادلة في سوق الائتمان سريع النمو في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، في الوقت الذي ستمكّن فيه KKR من توسيع نطاق منصتها الائتمانية بشكل كبير.

وتأتي هذه الشراكة في وقت أدى فيه النمو الكبير الذي شهدته المنطقة إلى زيادة الطلب على حلول التمويل، حيث تواجه العديد من الشركات والجهات ورواد الأعمال، تحديات في تأمين التمويل اللازم والمرن، بسبب محدودية توفر رأس المال من البنوك والمقرضين غير المصرفيين.

وتهدف هذه الشراكة إلى سَدّ النقص في توفير التمويلات المرنة في رأس المال، لدعم الشركات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، ومساعدتها في تحقيق تطلعاتها للتوسع والنمو على المدى الطويل.

من جانبه، قال المدير التنفيذي للاستثمارات الائتمانية في مبادلة، عمر عريقات: "يعد التوسع في منطقة آسيا والمحيط الهادئ ركيزة أساسية لاستراتيجيتنا، حيث توفر هذه السوق فرصاً استثمارية ائتمانية فريدة، مدفوعة بنمو سريع وارتفاع الطلب على رأس المال من جهات غير مصرفية، ونحن سعداء بالتعاون مع KKR؛ الشريك صاحب الخبرة والكفاءة، ونتطلع للاستفادة من خبرتهم وإمكاناتهم ومعرفتهم الواسعة بمنطقة آسيا والمحيط الهادئ، لاغتنام فرص الائتمان وتحقيق القيمة لأصحاب المصلحة لدينا".

بدوره قال الشريك ورئيس قسم الائتمان في آسيا والمحيط الهادئ في KKR، براين ديلارد: "هذه الشراكة الاستراتيجية ستسهم بتعزيز علاقتنا الراسخة وطويلة الأمد مع مبادلة. وسيكون لدينا عبر هذه الشراكة موارد إضافية لزيادة حجم استثماراتنا بشكل كبير، والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في جميع أنحاء آسيا، وتقديم حلول مبتكرة لرأس المال تلبي الطلب المتزايد من المقترضين، ونتطلع للقيام بدور أكبر لتلبية احتياجات الشركات الآسيوية المتزايدة للتمويل ".

وكانت KKR قد استثمرت منذ عام 2019 ما يقرب من 3 مليارات دولار في رأس المال الائتماني في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

وشمل هذا توفير التمويل لعمليات الاستحواذ وحلول رأس المال المخصصة للشركات والجهات المالية في قطاعات الخدمات البيئية والعقارات والتعليم والبنية التحتية والرعاية الصحية.

وقامت "KKR كريدت" باستثمارات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، بما في ذلك أستراليا والصين الكبرى والهند وكوريا وماليزيا ونيوزيلندا وسنغافورة وفيتنام. وتعد أعمال ائتمان آسيا والمحيط الهادئ جزءاً من منصة ائتمان عالمية لشركة "KKR" بلغت قيمتها في نهاية شهر يونيو من عام 2022 ما يقرب من 178 مليار دولار.

يذكر أن شركة مبادلة للاستثمار هي شركة استثمار سيادي، تدير محفظة أعمال عالمية، وتتمثل مهمتها في تحقيق عوائد مالية مستدامة لحكومة أبوظبي. وتتوزع محفظة أعمال مبادلة التي تبلغ قيمتها 284 مليار دولار على 6 قارات، وتستثمر الشركة في قطاعات عديدة وفي مختلف فئات الأصول.