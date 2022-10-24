وزير الخارجية الأمريكى يؤكد لنظيره الأوكرانى دعم بلاده الثابت لكييف

جدة - نرمين السيد - وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس إن هذا جاء خلال اتصال هاتفى بين بلينكن ونظيره الأوكرانى دميترو كوليبا. وأضاف المتحدث أن بلينكن أكد كذلك رفض الولايات المتحدة لمزاعم وزير الدفاع الروسى سيرجى شويجو بأن أوكرانيا تستعد لاستخدام قنبلة قذرة على أراضيها، متابعًا أن العالم سيدرك أى محاولة من روسيا استخدام هذا الادعاء كذريعة للتصعيد. ونوَّه المتحدث بأن الجانبين ناقشا كذلك الالتزام الأمريكى والدولى بمواصلة دعم أوكرانيا بمساعدات أمنية واقتصادية وإنسانية غير مسبوقة. وأشار الوزيران إلى استمرار الجهود لإدارة الآثار الأوسع نطاقا لحرب أوكرانيا.

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