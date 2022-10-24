بايدن: أتمنى أن يركز المصوتون فى انتخابات الرئاسة على مستوى طاقتى وليس سنى

جدة - نرمين السيد - وأضاف بايدن فى تصريحات تلفزيونية -نقلها موقع "أكسيوس" الإخبارى الأمريكي- "أنا مازلت بصحة جيدة، وكل جسدى مازال يعمل بشكل جيد، وكذلك صحتى العقلية"، لكنه اعترف أيضا أنه رغم صحته الجيدة اليوم "فإننى قد أمرض غدا، أو أموت غدا"، بحسب تصريحه، فى إشارة إلى أن انتخابات البيت الأبيض مازالت بعد عامين من الآن.

يذكر أن بايدن، الذى سيبلغ عامه الثمانين الشهر المقبل، أعلن الأسبوع الماضى عن "نيته" فى الترشح مجددا للرئاسة فى 2024، لكنه لم يتخذ القرار الرسمى بعد، واليوم يعتبر بايدن أكبر رئيس أمريكى فى تاريخ الولايات المتحدة، وإذا فاز بفترة رئاسة ثانية سيكون عمره 86 عاما عند نهايتها.

وأشار موقع "أكسيوس" إلى أن استطلاع حديث أجرته صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، أجاب فيه نحو 64% من المصوتين الديمقراطيين باعتقادهم أن الحزب الديمقراطى ينبغى أن يُرشح شخصا آخر لمنصب الرئيس فى 2024، وقال 33% منهم أن السبب الرئيسى لذلك هو عمر بايدن، بينما قال 32% منهم إن الأمر يتعلق بأدائه.