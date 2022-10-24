البنتاجون: وزير الدفاع الأمريكى يؤكد أهمية استمرار الاتصالات مع روسيا

جدة - نرمين السيد - أكد وزير الدفاع الأمريكى لويد أوستن، إلى أهمية المزيد من الاتصالات الثنائية مع روسيا وسط العملية العسكرية الخاصة فى أوكرانيا، حسبما أفاد السكرتير الصحفى للبنتاجون، بات رايدر، فى بيان.





وجاء فى البيان الذى نشر على موقع البنتاجون:"تحدث وزير الدفاع لويد أوستن عبر الهاتف اليوم مع وزير الدفاع الروسى سيرجى شويجو، الذى طلب استمرار التواصل، ورفض وزير الدفاع أوستن أى ذريعة للتصعيد الروسى وأكد مجددًا قيمة التواصل المستمر" وسط العملية العسكرية الروسية الخاصة فى أوكرانيا". وقالت وزارة الدفاع الروسية فى وقت سابق اليوم إن شويجو أجرى محادثة هاتفية أخرى مع نظيره الأمريكي، هى الثانية منذ يوم الجمعة.

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