نائبة جمهورية بالكونجرس: ترشح ترامب للرئاسة مرة أخرى سيحطم الحزب الجمهورى

جدة - نرمين السيد - وذكر موقع "أكسيوس" الإخبارى الأمريكى أن تصريحات تشينى تأتى بعد إعلان ترامب، اليوم الأحد، احتمالية ترشحه مرة أخرى للبيت الأبيض خلال انتخابات الرئاسة الأمريكية فى 2024.

وقالت تشينى، وهى نائبة رئيس لجنة الكونجرس للتحقيق فى أحداث اقتحام مبنى الكابيتول يوم 6 يناير 2021 والمتهم فيها ترامب بالتحريض، إن "الحزب الجمهورى يتعين عليه إما استعادة نفسه من الوضع الحالى، وهو وضع خطير للغاية، أو سيتحطم الحزب وسينهض حزب محافظ آخر (ليحل محله)".

وعند سؤالها فيما يخص احتمالية ترشح ترامب للرئاسة فى 2024، قالت تشينى: "سنفعل كل ما بوسعنا.. لن يصبح (ترامب) رئيسا مرة أخرى".

وذكر موقع "أكسيوس" أن تشينى -التى أصبحت معروفة بانتقادها الصريح لترامب- باتت واحدة من أبرز شخصيات الحزب الجمهورى، وهو ما يحمل إشارة لاحتمالية ترشحها فى انتخابات الرئاسة 2024.

وفى هذا السياق، تجنبت تشينى -خلال حوار تلفزيونى- الرد على سؤال حول ما إذا كانت ستترشح بنفسها فى انتخابات الرئاسة الأمريكية المقبلة، قائلة: "أنا أركز على ما يجب أن نفعله لإنقاذ البلاد من هذه اللحظة الخطيرة التى نعيشها، وليس على ما إذا كنت سأترشح (للرئاسة) أم لا".

وكانت تشينى قد صرحت، فى وقت سابق من اليوم الأحد، أن هناك إمكانية ارتكاب ترامب "عدة جرائم جنائية"، فى صلته بأحداث العنف فى 6 يناير 2021 بمبنى الكابيتول الأمريكى.

وأكدت تشينى أنها ستحول دون محاولة استغلال ترامب لجلسة استدعائه أمام لجنة التحقيق البرلمانية وتحويلها إلى "سيرك"، حيث نفت أى احتمالية لبث الجلسة تلفزيونيا.