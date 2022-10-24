ماكرون: السلام ممكن فى كييف حين يقرره الأوكرانيون

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك فى كلمة ماكرون التى ألقاها فى افتتاح قمة عن السلام مقامة فى العاصمة الإيطالية روما، حسبما أفادت قناة "فرانس 24" مساء اليوم الأحد. وتسعى فرنسا على المستوى الدبلوماسى لإبقاء خطوط الاتصال مع روسيا مفتوحة.

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