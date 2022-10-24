العالم اليوم - الكوريتان تتبادلان الطلقات والقذائف التحذيرية قرب الحدود

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 24 أكتوبر 2022 12:22 صباحاً - قالت وكالة الأنباء المركزية الكورية إن كوريا الشمالية أطلقت 10 قذائف مدفعية قبالة ساحلها الغربي، يوم الإثنين بالتوقيت المحلي، ردا على الطلقات التحذيرية التي أطلقتها كوريا الجنوبية على زورق كوري شمالي عبر الحدود البحرية بين البلدين.

وقال متحدث باسم هيئة الأركان العامة للجيش الكوري الشمالي، إن بيونغيانغ أطلقت 10 قذائف من عدة قاذفات صواريخ الساعة 0515 صباحا تقريبا (2015 بتوقيت غرينتش يوم الأحد)، بعد أن أطلق جيش كوريا الجنوبية طلقات تحذيرية في نحو الساعة 0350 صباحا.

وقالت هيئة الأركان المشتركة لجيش كوريا الجنوبية إنها أعادت سفينة تجارية كورية شمالية عبرت خط الحدود الشمالي، الذي يعد الحدود البحرية الفعلية بين الكوريتين.