جونسون يعلن انسحابه من السباق على زعامة حزب المحافظين فى بريطانيا

جدة - نرمين السيد - وكان وزير المالية البريطانى السابق ريشى سوناك، أعلن فى وقت سابق الأحد، ترشحه للمنافسة على زعامة حزب المحافظين الحاكم، ومن ثم على منصب رئيس الوزراء.
وأجبرت ليزا تراس على الاستقالة، بعد ستة أسابيع فقط من توليها المنصب، بسبب الاضطرابات التى سببتها سياساتها فى الأسواق المالية.
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