وزير الدفاع الروسى يناقش الوضع فى أوكرانيا مع نظيره الأمريكى

جدة - نرمين السيد - قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، إن الوضع فى أوكرانيا كان محور المحادثات الهاتفية بين وزير الدفاع الروسى سيرجى شويجو ووزير الدفاع الأمريكى لويد أوستن، وهى المحادثات الثانية خلال الأيام الثلاثة الماضية.





وقالت الوزارة - فى بيان نقلت عنه وكالة تاس الروسية - "جرت محادثات هاتفية بين وزير الدفاع الروسى الجنرال سيرجى شويجو ووزير الدفاع الأمريكى لويد أوستن، وناقشا الوضع فى أوكرانيا". وأشار البيان إلى أن المحادثة كانت من من الجانب الأمريكى. وكان سيرجى شويجو تحدث - فى وقت سابق من اليوم عبر الهاتف- مع نظرائه البريطانيين والفرنسيين والأتراك، بن والاس وسيباستيان ليكورنو وخولوسى أكار، للتعبير عن مخاوف روسيا بشأن الاستفزازات المحتملة باستخدام قنبلة قذرة فى أوكرانيا. وأثارت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا موضوع الابتزاز النووى الأوكرانى، وقالت فى وقت سابق إن كييف تخطط لصنع قنبلة قذرة "قنبة نووية ضعيفة القوة" لمحطة الطاقة النووية فى زابوروجيا.

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