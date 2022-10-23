العالم اليوم - بأقدام تونسية.. الزمالك والأهلي يواصلان بداية الدوري بقوة

انتم الان تتابعون خبر بأقدام تونسية.. الزمالك والأهلي يواصلان بداية الدوري بقوة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 23 أكتوبر 2022 11:22 مساءً - واصل الزمالك حامل اللقب وغريمه التقليدي الأهلي بدايتهما الجيدة في الدوري المصري، بتحقيق كل منهما الفوز الثاني تواليا، الأول على مضيفه سيراميكا كليوباترا 2-صفر، والثاني على ضيفه أسوان 1-صفر، الأحد، في المرحلة الثانية.

في المباراة الأولى، سجل التونسي سيف الدين الجزيري (10) وأحمد فتوح (87) هدفي الزمالك الذي رفع رصيده إلى 6 نقاط بفارق الأهداف أمام الأهلي، فيما تجمد رصيد سيراميكا عند 3 نقاط في المركز الثالث، وبقي أسوان من دون رصيد بالخسارة الثانية تواليا.

ويلتقي الأهلي والزمالك، الجمعة، في قمة ساخنة مبكرة ضمن الكأس السوبر المحلية في الإمارات.

وضغط الزمالك منذ البداية وسدد أحمد سيد (زيزو) كرة قوية من داخل المنطقة الجزاء ارتدت من المدافع محمد بسام (7)، قبل أن ينجح الجزيري في افتتاح التسجيل مستغلا كرة عرضية لإمام عاشور (10).

وكاد سيراميكا كليوباترا يدرك التعادل عندما مرر محمد ناصف كرة عرضية تابعها رجب نبيل برأسه تصدى لها محمد عواد وأبعدها المدافع التونسي حمزة المثلوثي من أمام ميدو جابر (40).

وتابع سيراميكا كليوباترا بحثه عن التعادل في الشوط الثاني، وسدد النيجيري جون إيبوكا كرة قوية مرت بجوار القائم الأيسر لمرمى عواد (49)، وأخرى لأحمد ياسر ريان سيطر عليها عواد (59).

ونشط الزمالك بفعل تغييرات مدربه البرتغالي جوزفالدو فيريرا، وسدد فتوح كرة قوية سيطر عليها بسام (74)، وأخرى لزيزو بجوار القائم الأيسر (77)، ورد ريان بتسديدة أمسك بها عواد على مرتين (80)، قبل أن يوجه فتوح الضربة القاضية للمضيف بتسجيله الهدف الثاني بمجهود فردى من منتصف الملعب، أنهاه بتسديدة بيمناه على يمين بسام (87).

وفي اللقاء الثاني، حقق الأهلي فوزا صعبا على أسوان 1-صفر، سجله مدافعه الدولي التونسي علي معلول (17 من ركلة جزاء).

وكان الأهلي صاحب الأفضلية، وكاد يفتتح التجسيل في الدقيقة 12 إثر ركلة ركنية انبرى لها معلول أبعدها الحارس عمرو حسام فتهيأت أمام أحمد عبد القادر الذي سددها لكنها ارتدت من قدم الحارس وشتتها الدفاع.

وحصل الأهلي على ركلة جزاء إثر عرقلة الحارس حسام لشادي حسين، سددها معلول بنجاح (17).

ورد لاعب الأهلي السابق الغابوني ماليك إيفونا بتسديدة قوية من داخل المنطقة أبعدها محمد الشناوي بصعوبة (32).

وكاد حسين الشحات يضيف الهدف الثاني لأصحاب الأرض، بعدما تلقى تمريرة بينية من عبد القادر خلف الدفاع فانفرد وسدد كرة قوية أبعدها حسام إلى ركنية (39).

وسدد المغربي أحمد بلحاج كرة قوية من على حافة المنطقة أبعدها الشناوي بصعوبة إلى ركنية (47).

وهدأ إيقاع المباراة وانحصر اللعب في وسط الملعب مع محاولات هجومية من جانب الفريقين افتقدت الفاعلية والخطورة، حتى الدقيقة 80 عندما سدد البديل البرازيلي برونو سافيو كرة أبعدها حسام إلى ركنية بصعوبة.

وفي مباراة ثالثة، تعادل بيراميدز مع المصري البورسعيدي من دون أهداف في ملعب برج العرب.

ولعب بيراميدز بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 44 عقب طرد لاعب وسطه المغربي وليد الكرتي لعرقلته لاعب المصري التونسي وليد الجلاسي وهو في طريقه إلى المرمى.

وهو التعادل الثاني تواليا لبيراميدز وصيف بطل الموسم الماضي، فيما كسب المصري نقطته الأولى هذا الموسم.