وزير الخارجية الأمريكى يؤكد على التعاون القوى بين بلاده وجنوب إفريقيا

جدة - نرمين السيد - وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس بحسب الموقع الرسمى للخارجية الأمريكية إن "وزير الخارجية أنتونى بلينكن أكد، خلال الاتصال، لوزيرة العلاقات الدولية والتعاون بجنوب إفريقيا ناليدى باندور على التعاون القوى بين جنوب إفريقيا والولايات المتحدة".

وأشار إلى أن هناك تعاونا بين الجانبين ذات اهتمام مشترك خاصة عقب اجتماع عقد فى 16 سبتمبر الماضى بين رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا والرئيس الأمريكى جو بايدن.

ومن المقرر أن تستضيف واشنطن قادة من جميع أنحاء القارة الأفريقية فى الفترة بين يومى 13 و15 ديسمبر المقبل لحضور قمة قادة الولايات المتحدة وإفريقيا.

وأكد الرئيس الأمريكى جو بايدن فى وقت سابق، أن القمة تظهر التزام الولايات المتحدة الدائم تجاه أفريقيا وكذلك ستؤكد على أهمية العلاقات بين الولايات المتحدة وإفريقيا وكذلك زيادة التعاون بشأن الأولويات العالمية المشتركة.