الرئيس الإيطالى يشيد بحديث شيخ الأزهر عن أهمية الحوار بين الأديان

جدة - نرمين السيد - استشهد رئيس الجمهورية الإيطالية سيرجيو ماتاريلا، بكلام فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، فى كلمته فى الجلسة الافتتاحية فى المؤتمر الدولى الذى انعقد اليوم الأحد فى العاصمة الإيطالية روما، تحت عنوان "اللقاء الدولى.. صيحة السلام وحوار الأديان والثقافات".





وقال الرئيس الإيطالى، إن قناعة فضيلة الإمام الأكبر، أحمد الطيب، شيخ الأزهر هى أن السلام بين الشعوب هو ثمرة للسلام بين الأديان، وأن الأخوة الدينية هى محرك الأخوة الإنسانية العالمية، مؤكدا أن هذه الكلمات التى تكشف عن قناعات شيخ الأزهر، تمثل خطوات أساسية نحو الأمام. وأنه لا توجد حرب مقدسة أو دينية، فالأديان هى باعث للسلام وليس الحروب. وأضاف الرئيس الإيطالى، إذا كانت الأديان، كما قال قداسة البابا فرانسيس،: "جزءا من الحل لأجل إقامة تعايش أكثر تناغما"، مع التأكيد على "قيمة الأخوة المقدسة"، فإن قيمة التضامن هى تلك التى ينبغى أن تلهم النظام العالمى.

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