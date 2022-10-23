مسؤول بريطانى يحذر من أزمات مالية أكثر صعوبة من عصر التقشف

وقال كينج وفقا لما أوردته صحيفة (الجارديان) البريطانية عبر موقعها الإلكترونى- " إن أصحاب الدخل المتوسط وليس الأثرياء سيطلب منهم دفع ضرائب أعلى بكثير لتمويل الإنفاق العام الأعلى فى المملكة المتحدة".
وتابع قائلًا "التحدى هو، إذا أردنا المستويات الأوروبية لمدفوعات الرعاية الاجتماعية والإنفاق العام، فلا يمكن تمويل ذلك بالمستويات الأمريكية لمعدلات الضرائب، لذلك قد نحتاج لمواجهة الحاجة لفرض ضرائب أعلى بكثير على المواطن العادى".
وأشار إلى أن معالجة التضخم المرتفع والمستويات الحالية للدين العام من بين التحديات الرئيسية التى تواجه رئيس الوزراء البريطانى المقبل.
وانتقد تصرفات بنك إنجلترا والبنوك المركزية الأخرى خلال الوباء، قائلًا إن "جميع البنوك المركزية ارتكبت الخطأ خلال فترة الإغلاق من خلال التفكير فى أنه يجب عليها طباعة الكثير من الأموال لدعم الاقتصاد ".
وأضاف محافظ بنك إنجلترا الأسبق ميرفين كينج "كانت سياسة خاطئة وجميع البنوك المركزية ليس لدينا فقط ولكن الاحتياطى الفيدرالى والبنك المركزى الأوروبى تواجه الآن معدلات تضخم عالية جدًا قريبة إلى 10%، نحن جميعًا فى نفس القارب ".
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