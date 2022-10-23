العاهل السعودى يوجه بإنابة وزير الخارجية لرئاسة وفد المملكة فى قمة الجزائر

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم الأحد، نقلا عن بيان للديوان الملكى السعودى، أن خادم الحرمين الشريفين كان قد وجه - فى وقت سابق- بإنابة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولى العهد رئيس مجلس الوزراء السعودى برئاسة وفد المملكة للقمة العربية فى الجزائر، إلا أن الفريق الطبى فى العيادات الملكية أوصى بتجنب الأمير محمد بن سلمان السفر بالطائرة لمسافات طويلة دون توقف، وذلك لتجنب رضح الأذن الضغطى والتأثير على الأذن الوسطى، مما يتعذر معه قيام الأمير محمد بن سلمان بزيارة الجزائر، أخذاً فى الاعتبار طول مدة الرحلة فى الذهاب والعودة خلال مدة لا تتجاوز (24) ساعة.
وأضاف البيان أن "خادم الحرمين الشريفين وجه بإنابة وزير الخارجية لرئاسة وفد المملكة فى هذه القمة، مؤكداً وقوف المملكة العربية السعودية إلى جانب الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ودعمها لكل ما من شأنه نجاح القمة".
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