بيلوسى ترفض التحدث عن بقائها كرئيسة لمجلس النواب الأمريكى بعد الانتخابات

جدة - نرمين السيد - وردا على سؤال حول ما إذا كانت ستظل رئيسة مجلس النواب الأمريكى بعد الانتخابات المقبلة، قالت بيلوسى فى تصريحات -نقلتها صحيفة "ذا هيل" الأمريكية- "أنا لا أتحدث عن ذلك.. أنا هنا للحديث عن كيفية فوزنا (الحزب الديمقراطى) فى الانتخابات".

ولفتت الصحيفة إلى أن بيلوسى (82 عامًا) كانت قد تعهدت بالتخلى عن منصب رئيسة مجلس النواب فى نهاية هذه الفترة، لكن إذا خالف الحزب التوقعات الانتخابية وحافظ على أغلبيته فى المجلس، فإنه بحسب المُشرعين البارزين قد تظل بيلوسى فى المنصب.

وأشارت الصحيفة إلى أن السؤال نفسه تم توجيهه مرة أخرى إلى بيلوسى، وبدورها رفضت الإجابة عنه مرة أخرى، قائلة: "أنا لست هنا لأتحدث عنى.. أنا هنا للحديث عن المستقبل، عن عائلات أمريكا العاملة، عن الأطفال.. الأمر دائمًا يتعلق بالأطفال".

ونوهت الصحيفة عن أن الأسئلة حول مستقبل بيلوسى عاودت الظهور مرة أخرى بعد إشارة رئيسة مجلس النواب الأسبوع الماضى إلى الحاجة إلى "تغيير الأجيال" فى الحزب الديمقراطى، لكنها فى الوقت نفسه اقترحت أنه فى بعض المواقف "لا يوجد بديل للخبرة".

وذكرت الصحيفة أنه رغم أن بيلوسى تجذب تبرعات غزيرة للديمقراطيين، إلا أن بعض أعضاء الحزب الديمقرايط أعربوا عن إحباطهم من قاداتهم فى الكونجرس الثمانينى، فى إشارة إلى تجاوز أبرز أعضاء الحزب فى الكونجرس عمر الثمانين، فالنائب ستينى هوير الذى يعتبر رقم 2 بعد بيلوسى يبلغ من العمر 83 عامًا، ويليه فى المكانة النائب جيم كليبيرن البالغ من العمر 82 عامًا.

ولفتت الصحيفة إلى أن بعض الديمقراطيين لا يرغبون أيضًا فى ترشح الرئيس الأمريكى جو بايدن (79 عامًا) إلى الرئاسة مرة أخرى فى عام 2024، مشيرين إلى أن بايدن كان أكبر رئيس يؤدى اليمين الدستورية فى هذا المنصب فى تاريخ الولايات المتحدة.

ومن ناحية انتخابات التجديد النصفى المقبلة، أعربت بيلوسى فى تصريحاتها، اليوم الأحد، عن ثقتها فى أن الديمقراطيين سيحتفظون بأغلبية ضئيلة فى مجلس النواب، مؤكدة أن الحزب يشعر بثقة كبيرة.

وذكرت الصحيفة أن استطلاعات الرأى أظهرت أن الانتخابات القادمة ستكون معركة شرسة، حيث يتوقع معظم المراقبين فوز الجمهوريين بـ 218 مقعدًا على الأقل فى انتخابات التجديد النصفى التى ستقام فى نوفمبر المقبل.