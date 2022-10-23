اليمن: ضبط خليتين حوثيتين للتفجير وزراعة العبوات الناسفة فى تعز

جدة - نرمين السيد - أعلنت شرطة محافظة "تعز" اليمنية، اليوم الأحد، ضبط خليتين إرهابيتين متورطتين فى تنفيذ جريمتى زرع وتفجير العبوات الناسفة وسط المدينة، ومرتبطتين مباشرة بمليشيا الحوثى الإرهابية المدعومة ايرانياً وتعمل لصالحها.





وقال مدير عام شرطة "تعز" العميد منصور الأكحلى - فى مؤتمر صحفى أوردته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ نت) - إن الأجهزة الأمنية قبضت على خليتين إرهابيتين مكونتين من ستة أفراد، عقب تورطها فى تنفيذ جريمتى زرع وتفجير العبوات الناسفة وسط المدينة.

وأضاف أن الخليتين متسببتان بشكل مباشر فى الحادث الأخير المتمثل بتفجير طقم عسكرى فى حى سوق القبة والذى أودى بحياة قاضٍ وطفلة واثنين آخرين من المواطنين اليمنيين، إضافة لحادث تفجير سيارة أخرى فى وقت سابق بالقرب من سوق المركزى بشارع جمال والتى أصيب على إثرها ثلاثة مواطنين.

وأشار إلى أنه تم ضبط الجناة بعد عمليات رصد دقيقة للجناة وبالتنسيق مع إدارة مكافحة الإرهاب وإدارة البحث الجنائى..مؤكداً إيداع المتهمين الحجز لاتخاذ الإجراءات القانونية تمهيداً لإحالتهم إلى جهة الاختصاص.

كما استعرض مدير العلاقات العامة والتوجيه المعنوى بشرطة تعز المقدم أسامة الشرعبى، إحصائية بعدد الجرائم الإرهابية التى تم تنفيذها وعدد المطلوبين الذين تم ضبطهم والإجراءات التى قامت بها شرطة المحافظة تجاه تلك القضايا.