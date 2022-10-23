ثاني مكالمة في 3 أيام.. مباحثات بين وزيري دفاع روسيا وأمريكا

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 23 أكتوبر 2022 07:33 مساءً - أجرى وزيرا دفاع روسيا، سيرغي شويغو، وأمريكا، لويد أوستن، اليوم الأحد، محادثة هاتفية، هي الثانية بين الرجلين في 3 أيام فقط.

وفيما اكتفى شويغو وأوستن بمكالمة هاتفية واحدة في الفترة بين 24 فبراير الماضي، و15 أكتوبر الماضي، تحدثا مع بعضهما هاتفيا مرتين في آخر 3 أيام.

وخلال محادثة اليوم، ناقش وزير الدفاع الروسي ونظيره الأمريكي، الوضع في أوكرانيا، بحسب ما أفادت وزارة الدفاع الروسية.

وأوضحت الوزارة في بيان نشر على مواقع التواصل الاجتماعي أن "وزيري الدفاع بحثا الوضع في أوكرانيا".

وفي وقت سابق الأحد، أجرى شويغو محادثات هاتفية مع نظرائه الفرنسي والتركي والبريطاني.

وكان محور محادثات شويغو مع نظرائه في فرنسا وتركيا وبريطانيا، التحذير من استخدام أوكرانيا قنبلة قذرة، أو قنبلة نووية منخفضة القوة في الحرب، وهو ما نفته كييف على الفور.

سيرغي شويغو، تحدث يوم الجمعة الماضي، هاتفيا مع نظيره الأمريكي، للمرة الثانية منذ بدء الحرب في أوكرانيا، إذ كان الوضع في الأراضي الأوكرانية من بين الملفات التي ناقشها المسؤولان، وفق موسكو وواشنطن.