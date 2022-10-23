السعودية والأمم المتحدة تبحثان آفاق التعاون والمستجدات فى لبنان

جدة - نرمين السيد - بحث وزير الدولة السعودى للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء مبعوث شؤون المناخ عادل بن أحمد الجبير، اليوم فى الرياض، مع المنسقة الخاصة للأمم المتحدة فى لبنان يوانا فرونتسكا، آفاق التعاون بين المملكة والأمم المتحدة.





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