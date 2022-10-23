العالم اليوم - "أريتشا".. أكبر احتفال إثيوبي يرمز للسلام والوحدة

انتم الان تتابعون خبر "أريتشا".. أكبر احتفال إثيوبي يرمز للسلام والوحدة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 23 أكتوبر 2022 07:26 مساءً - مع قدوم شهر أكتوبر من كل عام، يحتشد الآلاف من الإثيوبيين في أديس أبابا للاحتفال بـ"مهرجان أريتشا"، الذي يعتبر كعيد للشكر على نهاية موسم الأمطار وبدء فصل الربيع.

ويقام الاحتفال في ميدان مسقل وسط العاصمة الإثيوبية، حيث يتوافد عشرات الآلاف من السكان من شعوب أورومو وقوميات أخرى احتفالا بعيد "باريتشا"، وهو الأكبر من نوعه في إثيوبيا.

وقال كمال شنكا، ناشط ثقافي لدى قومية أرومو، لـ"دوت الخليج"، إن أريتشا "تعني السلام والوحدة"، مضيفا "ترون الحضور هنا من كل مكان تجمعو في مكان واحد".

وتابع: "هنا تظهر بوادر الخير والشكر والرغبة في السلام وهو ما يجعل الحضور أكثر تحمسا للاحتفال بمناسبة كهذه".

من جهته، ذكر قالا بقلا، المهتم بتاريخ أرومو، أن أريتشا "احتفال يدل على السعادة، هو موسم للأفراح - الكثير من الطقوس تتم ممارستها هنا كشكل من أشكال التفاؤل بالزهور والأعشاب".

وخلال هذا العيد، يستذكر الحضور تاريخ أورومو وسطوة حكمهم، في نظامهم الاجتماعي المعروف بـ"قدا"، الذي تبقى فيه العصا المصنوعة من أخشاب محلية رمزا للحكمة والفصل بين الخصوم.