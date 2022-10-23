بريطانيا: وزيرا الداخلية والعمل يدعمان ترشيح سوناك لرئاسة الوزراء

جدة - نرمين السيد - أعرب وزير الداخلية البريطانى جرانت شابس، ووزيرة العمل والمعاشات البريطانية كلوى سميث، اليوم الأحد، عن دعمهما لوزير الخزانة السابق ريشى سوناك فى سباق رئاسة حزب المحافظين ورئاسة الوزراء.





وقال شابس، فى تغريدة على موقع "تويتر" نقلتها قناة "سكاى نيوز" البريطانية، إن البلاد تحتاج شخصا يمكنه توفير الاستقرار ولديه كفاءة اقتصادية مثبتة فى هذه الأوقات الصعبة. من جانبها، أعربت وزيرة العمل والمعاشات كلوى سميث عن دعمها لريشى سوناك، قائلة إنه سيمكن البلاد من تحقيق الاستقرار وسيمثل الفرصة التى تحتاجها بريطانيا. وكان سوناك أعلن فى وقت سابق من اليوم، ترشحه لرئاسة الحزب ورئاسة الوزراء بعدما استقالت ليز تراس من المنصب على خلفية الأزمات الاقتصادية.

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