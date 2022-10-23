أمين التعاون الخليجى يؤكد أهمية تعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبى

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال اجتماعه، فى مقر الأمانة العامة بالرياض اليوم برئيس مجموعة عمل الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى المجلس الأوروبى الدكتور تيل بلوم، والوفد المرافق له، حسبما ذكرت وكالة أنباء السعودية (واس).
وتم - خلال اللقاء - بحث سبل تعزيز التعاون والتبادل بين مجلس التعاون الخليجى والاتحاد الأوروبى، وطرق التنويع الاقتصادى والاستقرار الإقليمى والأمن العالمى، والتحديات الإنسانية والتنموية وتوثيق العلاقات الإنسانيّة، إلى جانب التعاون لتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمى والدولى.
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