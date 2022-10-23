رئيس وزراء العراق المكلف: نسعى لتشكيل حكومة قادرة على مواجهة التحديات

جدة - نرمين السيد - قال رئيس مجلس الوزراء العراقى المكلف محمد شياع السودانى، اليوم، إن أولويات عمله هو تشكيل حكومة قويّة قادرة على مواجهة التحديات وأهمها الاقتصادية ومعالجة الفقر والبطالة وسوء الخدمات والفساد.





وذكر المكتب الإعلامى للسودانى - فى بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - أن السودانى استقبل سفير الاتحاد الأوروبى لدى العراق فيلية فاريولا، ورئيس بعثة الاتحاد الأوروبى الاستشارية أندرياس فيبارى والوفد المرافق، حيث تم مناقشة تعزيز العلاقات بين الجانبين بما يحقق طموحات ومصالح العراق ودول الاتحاد الأوروبى. وأعرب السودانى عن تطلع بلاده إلى تعزيز علاقاته مع دول العالم بما يحفظ ويحقق مصالح العراق وشعبه. من جانبه، أكد الوفد استمرار تقديم دعم الاتحاد الأوروبى لسيادة العراق ووحدة أراضيه، وأهمية تقوية الديمقراطية الناشئة فى العراق، مشيرا إلى دعم الاتحاد للاستثمار فى بغداد والعمل على تعزيزه.

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