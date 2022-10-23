إنقاذ 17 شخصا خلال هجرة غير شرعية بـ تونس

جدة - نرمين السيد - وقال المتحدث - فى بيان له - إنه فى إطار التصدى لظاهرة الهجرة غير الشرعية، تمكنت دورية بحرية تابعة لمركز الحرس البحرى بطبلبة بمنطقة الحرس البحرى بالمنستير، من إحباط عملية اجتياز للحدود البحرية خلسة، وإنقاذ 17 مهاجرا، من بينهم 13 تونسيا و4 من جنسيات إفريقية مختلفة، مشيرا إلى أنهم أبحروا من سواحل جرجيس وتم إنقاذهم بسواحل طبلبة.

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