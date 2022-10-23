تحذير روسى عاجل من استخدام أوكرانيا لـ أسلحة نووية

جدة - نرمين السيد - وبحث الجانبان، حسب بيان صادر عن وزارة الدفاع الروسية، الوضع فى أوكرانيا "الذى يتسم بنزعة ثابتة نحو تصعيد متزايد تستحيل السيطرة عليه".
وأبلغ وزير الدفاع الروسي، نظيره الفرنسى بـ "هواجسه بشأن استفزازات أوكرانية محتملة باستخدام قنبلة قذرة".
وكانت بعض التقارير الروسية قد نقلت عن مصادر موثوقة بدول مختلفة، بما فيها أوكرانيا، قولها إن هناك مؤشرات على إعداد نظام كييف استفزازا باستخدام ما يسمى بـ "القنبلة القذرة" أو الأسلحة النووية منخفضة القوة، واتهام روسيا بفعل ذلك لكى تفقد موسكو دعم شركائها الأساسين.
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