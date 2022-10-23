العالم اليوم - "اختراق من دولة أجنبية" يطال منظمة الطاقة الذرية الإيرانية

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 23 أكتوبر 2022 04:22 مساءً - أفادت وسائل إعلام رسمية، اليوم الأحد، بأن منظمة الطاقة الذرية الإيرانية قالت إن خادم البريد الإلكتروني التابع لإحدى شركاتها الفرعية تم اختراقه من دولة أجنبية، مما أدى إلى نشر بعض المعلومات على الإنترنت.

وقالت مجموعة (بلاك ريوارد) الإيرانية للقرصنة الإلكترونية، في بيان نُشر على تويتر، إنها نشرت معلومات، تم الحصول عليها بالاختراق، تتعلق بأنشطة نووية إيرانية، معلنة أن ذلك يأتي دعما للمحتجين في إيران.

وانتهى بيانها، الذي نُشر يوم السبت، بعبارة "باسم مهسا أميني ومن أجل النساء والحياة والحرية".

وذكرت بلاك ريوارد أن المعلومات التي نُشرت تتضمن "جداول إدارية وتشغيلية لأجزاء مختلفة لمحطة بوشهر للطاقة"، وجوازات سفر وتأشيرات للمتخصصين الإيرانيين والروس العاملين هناك، و"عقودا واتفاقيات تطوير ذرية مع شركاء محليين وأجانب".

وقللت الإدارة العامة للدبلوماسية العامة والإعلام في منظمة الطاقة الذرية من أهمية المعلومات المنشورة، قائلة إنه "تم اتخاذ هذه الخطوة بهدف جذب الانتباه العام".

وذكرت وسائل الإعلام الرسمية "تجدر الإشارة إلى أن محتوى رسائل البريد الإلكتروني للمستخدمين يتضمن رسائل تقنية وتبادلات روتينية يومية حالية".

وتوقفت المحادثات بين القوى العالمية وإيران التي تستهدف إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015، إذ قالت الولايات المتحدة في 12 أكتوبر إن طهران أبدت القليل من الاهتمام بإحياء الاتفاق.