فرنسا: نحن فى مقدمة الدول الأوروبية التى أمرت بترحيل مهاجرين

جدة - نرمين السيد - قال المتحدث باسم الحكومة الفرنسية، أوليفييه فيران، اليوم الأحد، إن جائحة كورونا وما صاحبها من عمليات إغلاق جعلت "عمليات ترحيل" الأجانب غير النظاميين من فرنسا أكثر صعوبة فى السنوات الأخيرة، مؤكدا أن فرنسا تأتى فى صدارة الدول الأوروبية التى أمرت بترحيل مهاجرين.





فى مقابلة مع قناة" سى نيوز" الإخبارية ، أشار أوليفييه فيران إلى أن إشكالية ترحيل الأشخاص المخالفين من فرنسا تواجه بعض الصعوبات على أرض الواقع، خصوصا فى حال رفض البلد الأصلى استقبال رعاياه، مضيفا أن فرنسا تحاول عبر القنوات الدبلوماسية مع الدول التى ينتمى إليها هؤلاء المهاجرين خاصة الجزائر والمغرب، حل هذا الأمر.

ولفت المتحدث باسم الحكومة الفرنسية إلى أن فرنسا قامت منذ نحو عام ونصف بتخفيض عدد التأشيرات القانونية الممنوحة لمواطنى المغرب والجزائر وتونس التى "ترفض" إصدار التصاريح القنصلية اللازمة لعودة المهاجرين المرَحّلين من فرنسا.

وتجدر الإشارة إلى أنه على وقع الصدمة التى يعيشها الفرنسيون إثر مقتل طفلة تدعى "لولا"، 12 عاما، تحولت الجريمة إلى موضوع سجال سياسى فى البرلمان الفرنسى بشأن قوانين الهجرة والمهاجرين، وذلك لأن المشتبه بها من أصول جزائرية ويوجد أمر قانونى بمغادرتها الأراضى الفرنسية.

وبحسب وزارة الداخلية، فقد ارتفعت جميع "عمليات الترحيل" للأجانب فى وضع غير نظامى فى عام 2021 بنسبة 8.2 % مقارنةً بعام 2020 (13403 مقابل 12384)، لكنها لا تزال بعيدة جداً عن مستوى ما قبل كوفيد لعام 2019، مع 23746 عملية طرد. حالياً، يتم تنفيذ 30% فقط من التزامات مغادرة الأراضى الفرنسية، لا سيما بسبب تعدد الطعون القضائية التى أصبحت مربكة.