بسبب تهديدات روسيا.. بولندا تعد مشروع قانون لفرض عقوبات أشد على التجسس

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك فى تصريحات أدلى بها نائب وزير العدل البولندى "مارسين وارتشول" اليوم الأحد، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البولندية الرسمية "باب".

وقال وارتشول: "تم طرح مشروع القانون ردا على التهديد القادم إلينا من روسيا.. إن عدوان روسيا على أوكرانيا والتهديد المرتبط بها جعل من الضرورى تعديل قانون العقوبات".

وشدد وارتشول على أن "التجسس خطير بشكل استثنائى على وجود كل دولة، ولذا يجب ملاحقته بصرامة استثنائية ويجب أن يكون القانون متسقا فى هذا الصدد".. وقال إنه بموجب مشروع القانون، سترتفع عقوبة العمل فى جهاز استخبارات أجنبى من السجن لمدة تتراوح بين عام واحد وعشر سنوات، إلى السجن لمدة تتراوح بين 5 و 25 عاما.

بالإضافة إلى ذلك، يتم معاقبة من يقوم بالتجسس (بشكل نقل معلومات) بالسجن لمدة تتراوح بين ثمانى سنوات والسجن مدى الحياة، مقارنة بالعقوبة الحالية التى تصل إلى ثلاث سنوات فى السجن.

وقال وارتشول إن اللوائح المقترحة تمت صياغتها على غرار القواعد المعمول بها بالفعل فى دول أخرى، بما فى ذلك بريطانيا وإستونيا وفرنسا وألمانيا والسويد.