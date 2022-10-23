تحطم طائرة عسكرية شرقى روسيا

جدة - نرمين السيد - قال حاكم إركوتسك، إيجور كوبزيف، "وفقا للبيانات الأولية، فى إيركوتسك، سقطت مقاتلة من طراز سو 30 على منزل". وقالت خدمة الطوارئ فى المنطقة إن الحادث وقع فى منطقة نوفو لينينو.

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