اليونيسيف: 1.5 مليون طفل نيجيرى فى خطر بسبب الفيضانات

جدة - نرمين السيد - حذر صندوق الأمم المتحدة لرعاية الطفولة "اليونيسيف" من احتمال تعرض أكثر من 1.5 مليون طفل نيجيرى لمخاطر الغرق والأمراض المنقولة مائياً وسوء التغذية، جراء الفيضانات المدمرة التى اجتاحت بلادهم خلال الفترة الأخيرة.





وقال ممثل صندوق اليونيسيف لدى نيجيريا كريستيان ماندويت - فى معرض تصريحات صحفية نشرت اليوم الأحد - إن "وضع الأطفال فى المناطق المنكوبة بالفيضانات فى نيجيريا حرج، حيث إنهم معرضون لمخاطر الإصابة بالأمراض التى تنقلها المياه والإصابة بأمراض نفسية".

وأضاف "أن حالات الإصابة بالإسهال والأمراض المنقولة بالمياه والأمراض التنفسية والجلدية تتزايد بالفعل"، مشيرا إلى أنه تم تسجيل 7485 حالة إصابة بالكوليرا و319 حالة وفاة نتيجة الإصابة بهذه الأمراض منذ يوم 12 أكتوبر.

وأكد ممثل صندوق اليونيسيف على العمل بصورة وثيقة مع الحكومة النيجيرية وشركاء آخرين، لتقديم المساعدات اللازمة لإنقاذ أرواح أؤلئك الأطفال.

كما أشار إلى أن أولئك الأطفال يشكلون 60% من النيجيريين المحتاجين للمساعدة الإنسانية، والذين يزيد عددهم على 2.5 مليون شخص، ويحتاجون للمساعدة للتعافى من الأضرار الجسيمة الناجمة عن الفيضانات التى ألحقت أضرارا بـ 34 ولاية من الولايات النيجيرية البالغ عددها 36 ولاية، حيث تشرد 1.3 مليون شخص، ولقى أكثر من 600 شخص حتفهم، بينما تعرض أكثر من مائتى ألف منزل لأضرار جزئية أو كلية.

من جانبهم، حذر خبراء الأرصاد الجوية فى نيجيريا من احتمال استمرار هطول الأمطار بغزارة بالأسابيع المقبلة.