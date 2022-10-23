بريطانيا: مطالبات بالانضمام للاتحاد الاوروبي
نظم آلاف المحتجين في العاصمة البريطانية لندن مسيرة لمطالبة السلطات البريطانية بالعودة مجدداً إلى الاتحاد الأوروبي.
وبحسب وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا"، شهدت المسيرة مشاركة آلاف الأشخاص من شتى أنحاء بريطانيا، حيث ساروا من "بارك لين" إلى ميدان البرلمان.
وشهدت حديقة ميدان البرلمان، وهي المحطة الأخيرة للمسيرة، تجمعاً حاشداً لأنصار العودة إلى الاتحاد الأوروبي وهم يلوحون بأعلام الاتحاد باللونين الأزرق والأصفر.
وكُتب على بعض اللافتات: "خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لن ينجح أبداً"، و"من أجل فواتير منخفضة لننضم مجدداً إلى الاتحاد الأوروبي".
وشهدت بريطانيا استفتاء عام 2016 صوتت فيه الغالبية لمصلحة الخروج من الاتحاد بعد أن ظلت عضواً لأكثر من 40 عاماً.
وتأتي هذه الاحتجاجات بالتزامن مع استقالة رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس من منصبها، بسبب تداعيات الخلاف داخل حكومتها بشأن سبل مواجهة الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد.
الجدير ذكره أنّ صندوق النقد الدولي حذر، منذ أشهر، من أنّ المملكة المتحدة تستعد لأبطأ نمو لأغنى اقتصادات مجموعة السبع في العام 2023
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