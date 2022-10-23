سوناك يعلن ترشحه لرئاسة وزراء بريطانيا

جدة - نرمين السيد - أعلن وزير الخزانة البريطانى السابق ريشى سوناك، اليوم الأحد، رسميا اعتزامه الترشح لرئاسة حزب المحافظين ورئاسة وزراء البلاد، وذلك فى أعقاب استقالة رئيسة الوزراء ليز تراس على خلفية الأزمات الاقتصادية.





وذكر سوناك - فى بيان أوردته شبكة "سكاى نيوز" البريطانية - أنه يرغب فى المساعدة فى قيادة اقتصاد البلاد للخروج من أكثر الأوقات تأزما، بالإضافة إلى توحيد الحزب. ولفت إلى أنه لديه تاريخ من النجاح والاحترافية والمحاسبة، وأنه سيعمل بلا كلل لإنجاز المهمة، مطالبا أعضاء الحزب بمنحه الفرصة لحل المشكلات وقيادة الحزب والبلاد حتى الانتخابات العامة المقبلة. يشار إلى أن ريشى سوناك خسر المنصب بفارق ضئيل أمام رئيسة الوزراء السابقة ليز تراس فى الانتخابات التى أجريت قبل ستة أسابيع.

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