الرئيس الصينى: سننفتح على نطاق أوسع أمام باقى العالم

جدة - نرمين السيد - وأضاف شي، فى تصريحات صحفية: "سنعمل بثبات على تعزيز الإصلاح والانفتاح فى جميع المجالات، وفى متابعة التنمية عالية الجودة"، مشيرا إلى أن الصين المزدهرة ستتيح المزيد من الفرص للعالم.

وقال شى إنه مثلما لا يمكن للصين أن تتطور بمعزل عن العالم، فإن العالم بحاجة إلى الصين من أجل تنميته، بحسب وكالة أنباء "شينخوا" الصينية.

وأشار إلى أنه خلال أكثر من 40 عاما من الإصلاح والانفتاح الدؤوب، أوجدت الصين المعجزات المزدوجة للنمو الاقتصادى السريع والاستقرار الاجتماعى طويل الأجل.

وأكد شى أن الاقتصاد الصينى يتمتع بقدر كبير من المرونة والإمكانات، مضيفا أن "أساسياته القوية لن تتغير، وستظل على المسار الإيجابى على المدى الطويل".

وقال شى إن الحزب الشيوعى الصينى يجب أن يركز دائما على الإصلاح الذاتى فى الرحلة المقبلة، مؤكدا أنه "لا يمكن لأى حزب سياسى أن يصبح منيعا إلا إذا ظل ملتزما بالإصلاح الذاتى، على الرغم من أنه كان له ماض مجيد".

وحث شى أعضاء الحزب الشيوعى الصينى على البقاء فى حالة تأهب قصوى والتحلى باليقظة فى مواجهة التحديات والاختبارات الجديدة فى الرحلة المقبلة.

وأضاف شى "يجب أن نتأكد من أن حزبنا الذى مضى عليه قرن من الزمان، وهو الأكبر فى العالم، سيصبح أكثر نشاطا من أى وقت مضى من خلال الإصلاح الذاتى وسيظل العمود الفقرى القوى الذى يمكن للشعب الصينى الاعتماد عليه فى جميع الأوقات".