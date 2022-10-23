الصحة العالمية تحذر من خطر تفشي الكوليرا في لبنان وتطرح...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 23 أكتوبر 2022 12:29 مساءً - حذرت منظمة الصحة العالمية من خطر تفشي أزمة صحية جديدة في لبنان، مع تسجيل أكثر من 14 إصابة بالكوليرا في غضون أسبوعين، ومع توقع ارتفاع العدد بعد صدور نتائج الفحوص المخبرية المنتظرة، وتدعو لاحتوائها.

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، أنه في إطار استجابة منظمة الصحة العالمية الطارئة لتفشي الكوليرا في لبنان، وصلت الشحنة الأولى من مجموعات الكوليرا (الأدوية والمستلزمات) خلال عطلة نهاية الأسبوع من مركز منظمة الصحة العالمية في دبي في محاولة لدعم جهود وزارة الصحة العامة للسيطرة على تفشي الكوليرا.

وأكد ممثل منظمة الصحة العالمية بالإنابة في لبنان، الدكتور عبد الناصر أبو بكر، أن المنظمة تعمل بشكل وثيق وعن كثب مع وزارة الصحة اللبنانية، وتقدم الدعم الفني والمالي الذي تحتاجه الوزارة، لتنفيذ مسؤولياتها تجاه الحد من انتشاره، كما تعمل المنظمة العالمية في لبنان مع منظمات أخرى تابعة للأمم المتحدة، كيونيسف، وغيرها من الشركاء، لدعم لبنان في التدخلات الصحية ومحاربة هذا المرض، ويتمثل ذلك بتوفير المستلزمات والأدوية المطلوبة والتجهيزات اللازمة، إضافة إلى تحضير عدد كبير من الفحوص الفورية، وتحضير مختبرات مرجعية في حال تفاقمت الأمور، كما تعمل المنظمة مع الشركاء على تطوير ترصد مرن وقابل للتكيف لتحديد تفشي الكوليرا بشكل أفضل.

وقال "أبو بكر" إن مسؤولية الفرد هي مسؤولية المجتمع، وبالتالي على الحكومة العمل على توفير مياه نظيفة وآمنة للشرب، وغذاء سليم، وشبكات صرف صحي فعالة لجميع السكان لتجنب تفشي الكوليرا، ووقوع كارثة صحية جديدة تفوق قدرة البلاد.