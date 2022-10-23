بوتين يهنئ الرئيس الصينى لفوزه بولاية ثالثة

جدة - نرمين السيد - وجاء فى نص برقية التهنئة المنشورة على الموقع الإلكترونى الرسمى للرئاسة الروسية "الكرملين"، أن بوتين قدم خالص تهانيه لشى، مشيدا بسلطته السياسية العالية.
وقال بوتين فى برقيته: "عزيزى السيد شى جين بينج، أرجو أن تتقبلوا أحر التهانى على إعادة انتخابكم لمنصب الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعى الصينى. لقد أكدت نتائج مؤتمر الذكرى العشرين للحزب الشيوعى الصينى بشكل كامل سلطتكم السياسية العليا، وكذلك وحدة الحزب الذى تقوده".
وحصل شى جين بينج اليوم على ولاية ثالثة تاريخية على رأس الحزب الشيوعى الصيني.
وتم تجديد ولاية شى كأمين عام للحزب لخمس سنوات خلال عملية تصويت جرت فى جلسة مغلقة للجنة المركزية للحزب، ما يمهد لتثبيته رسميا على رأس الدولة الصينية لولاية جديدة فى مارس 2023.
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