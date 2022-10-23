العالم اليوم - رئيس وزراء مصر: إنتاجنا السنوي من الغاز 58.5 مليار متر مكعب

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 23 أكتوبر 2022 12:22 مساءً - قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي الأحد إن إنتاج مصر السنوي من الغاز الطبيعي يبلغ 58.5 مليار متر مكعب.

جاء حديث مدبولي خلال افتتاحه "المؤتمر الاقتصادي مصر 2022: خارطة طريق لاقتصاد أكثر تنافسية"، برعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، في العاصمة الإدارية الجديدة بالقاهرة، والذي يستمر لمدة 3 أيام.

من جهة أخرى قال مدبولي إن الاحتياطي الاستراتيجي من القمح يكفي احتياجات البلاد لمدة 5.5 شهر، وأن احتياطي البلاد من السلع الغذائية "آمن".

وعن التطورات الأخيرة المتعلقة بانخفاض سعر الجنيه، قال مدبولي إن الأولوية بالنسبة لحكومته التركيز على كبح جماح التضخم، وليس سعر العملة المحلية.

وانخفض الجنيه المصري مؤخرا إلى أدنى مستوياته على الإطلاق، وبلغ حاليا حوالي 19.71 جنيه مقابل الدولار، وفق بيانات البنك المركزي، حيث تزايد الطلب على العملة الصعبة في مقابل نقص المعروض.

وعن اتفاق صندوق النقد الدولي، قال مدبولي إن مصر تضع اللمسات النهائية عليه في الوقت الحالي، حيث تسعى مصر للحصول على حزمة تمويل جديدة من الصندوق للمساعدة في سد الفجوة التمويلية ونقص العملة.