العالم اليوم - بوبيان وتعليمية توصيان "العمومية" بالموافقة على عقد الاندماج

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 23 أكتوبر 2022 12:22 مساءً - وافق مجلس إدارة شركتي المجموعة التعليمية القابضة وبوبيان للبتروكيماويات على التوصية إلى الجمعية العامة غير العادية بالمصادقة على مشروع عقد الاندماج عن طريق الضم بين الشركتين؛ لتكون "تعليمية" هي الشركة المندمجة.

ووافق المجلس على التوصية للعمومية بالمصادقة على مشروع العقد بجميع ملحقاته بما فيها استشارة مستشار الاستثمار المستقل، والمتضمنة تقرير تقييم الأصول المعد من قبل مقيم الأصول المستقل، ومعدل تبادل الأسهم؛ وذلك بعد استكمال جميع موافقات الجهات الرقابية ذات الصلة.

كما أوصى مجلس إدارة "تعليمية" العمومية بالموافقة على تخفيض رأس المال بإلغاء أسهم الخزينة البالغ عددها 161 سهماً، بعد استكمال جميع موافقات الجهات الرقابية ذات الصلة، مع التوصية بالموافقة على حل الشركة ونقل ذمتها المالية عن طريق الضم بكافة أصولها وحقوقها والتزاماتها إلى بوبيان للبتروكيماويات.

وكانت شركة بوبيان للبتروكيماويات، توصلت في أبريل الماضي، إلى اتفاق مبدئي مع شركة المجموعة التعليمية القابضة، للدخول في عملية اندماج عن طريق الضم. وتمتلك بوبيان حصة الأغلبية في المجموعة التعليمية منذ 2017.

وكانت "بوبيان" و"تعليمية" قد أعلنتا في 13 أكتوبر الجاري موافقة هيئة أسواق المال الكويتية على مشروع عقد الاندماج بينهما.

تأسست بوبيان للبتروكيماويات في 1995 وهي مدرجة بسوق الكويت منذ 1997 وتمتلك أسهم وحصص في شركات محلية وأجنبية في قطاع البتروكيماويات. وتمتلك الشركة نسبة 9 بالمئة في رأسمال شركة إيكويت للبتروكيماويات EQUATE والشركة الكويتية للأولفينات TKOC كأحد استثماراتها الرئيسية.

أما المجموعة التعليمية القابضة فقد تأسست عام 1982 وتم إدراجها ببورصة الكويت منذ 1993. وتمتلك الشركة حصص في مؤسسات تعليمية وجامعات.