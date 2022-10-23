دونيتسك: مقتل مدنى فى قصف أوكرانى على مناطق سكنية

جدة - نرمين السيد - وأضافت السلطات، أن بيلجورود الروسية أعلنت عن مقتل مدنيين وإصابة آخرين بعضهم فى حالة حرجة جراء قصف أوكرانى على مدينة شبكتينو الواقعة قرب الحدود الأوكرانية.

يشار إلى أن هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية قد أعلنت صباح اليوم، أن القوات الروسية تنفذ هجمات بالقرب من باخموت وأفدييفكا وتقصف دنيبروبتروفسك بالمدفعية الثقيلة.

وكان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، قد أعلن فى وقت مبكر من يوم 24 فبراير الماضى، القيام بعملية خاصة فى أوكرانيا بسبب دونباس حيث تحولت فيما بعد إلى صراع عسكرى بين الطرفين وفرض عقوبات على روسيا.