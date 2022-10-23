جدة - نرمين السيد - وأضافت السلطات، أن بيلجورود الروسية أعلنت عن مقتل مدنيين وإصابة آخرين بعضهم فى حالة حرجة جراء قصف أوكرانى على مدينة شبكتينو الواقعة قرب الحدود الأوكرانية.
يشار إلى أن هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية قد أعلنت صباح اليوم، أن القوات الروسية تنفذ هجمات بالقرب من باخموت وأفدييفكا وتقصف دنيبروبتروفسك بالمدفعية الثقيلة.
وكان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، قد أعلن فى وقت مبكر من يوم 24 فبراير الماضى، القيام بعملية خاصة فى أوكرانيا بسبب دونباس حيث تحولت فيما بعد إلى صراع عسكرى بين الطرفين وفرض عقوبات على روسيا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر دونيتسك: مقتل مدنى فى قصف أوكرانى على مناطق سكنية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.