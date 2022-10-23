مصرع 4 أشخاص فى حادث تحطم حافلة بـ الهند

جدة - نرمين السيد - لقى أربعة أشخاص على الأقل مصرعهم من بينهم فتاة تبلغ من العمر سبع سنوات، فيما أصيب نحو 42 آخرين اليوم الأحد، فى حادث تحطم حافلة وقع على طريق "أجرا-لكناو" السريع فى بولاية "أوتار براديش" الهندية.





وذكرت قناة "إن دى تى فى" الهندية، أنه تم نقل جميع المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم، مشيرة إلى أن الحافلة كانت فى طريقها من مدينة "جوراخبور" إلى مدينة "أجمير" عندما وقع الحادث. بدوره، عبر رئيس وزراء ولاية "أوتار براديش" يوجى أديتياناث عن أسفه وحزنه لسقوط خسائر فى الأرواح جراء هذا الحادث كما أصدر تعليماته لمسؤولى إدارة المنطقة بتقديم العلاج المناسب للمصابين، متمنيا الشفاء العاجل لهم. وقد وقع الحادث فى نحو الساعة 2.30 صباحا بالتوقيت المحلى للهند بعد أن اصطدمت الحافلة بشاحنة من الخلف.

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