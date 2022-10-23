تقارير: كييف تخطط لاستفزاز نووى لاتهام موسكو

جدة - نرمين السيد - وأفادت التقارير، بأن هذا الاستفزاز يهدف إلى إطلاق حملة واسعة النطاق لمناهضة روسيا على الساحة العالمية لكى تفقد موسكو دعم شركائها الأساسين ورفع السؤال عن استبعاد روسيا من مجلس الأمن الدولي.

وأضافت أن "السلطات الأوكرانية أوعزت لرئاسة شركة التعدين فى معهد كييف للأبحاث النووية بصنع القنبلة"، مشيرة إلى أن عملية تجهيزها وصلت إلى مرحلتها النهائية.

وذكرت التقارير أن مكتب الرئيس الأوكرانى يجرى اتصالات سرية مع ممثلى بريطانيا بشأن إمكانية نقل مكونات الأسلحة النووية إلى كييف.