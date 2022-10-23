عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى.. والاحتلال يمنع دخول المصلين

جدة - نرمين السيد - وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية العامة بالقدس، فى بيان، إن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة وذلك بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلى الخاصة المدججة بالسلاح، ونفذوا جولات مشبوهة وأدوا طقوسًا تلمودية استفزازية عنصرية فى باحاته وساحاته، واستمعوا لشروحات مزورة حول هيكلهم المزعوم، تحت حماية شرطة الاحتلال التى منعت المصلين من دخول الأقصى عبر بواباته الخارجية المختلفة لتأمين اقتحامات المستوطنين المتطرفين.
ويتعرض المسجد الأقصى المبارك لاقتحامات المستوطنين على فترتين صباحية ومسائية، يوميا باستثناء يومى الجمعة والسبت، فى محاولة احتلالية لفرض التقسيم الزمانى والمكانى فى قبلة المسلمين الأولى.
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