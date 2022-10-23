العالم اليوم - بعد فوزه بولاية ثالثة.. شي: "العالم بحاجة إلى الصين"

انتم الان تتابعون خبر بعد فوزه بولاية ثالثة.. شي: "العالم بحاجة إلى الصين" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 23 أكتوبر 2022 11:26 صباحاً - قال الرئيس الصيني، شي جين بينغ، إن "العالم بحاجة إلى الصين"، وذلك بعد كلمة ألقاها الاحد عقب فوزه بولاية ثالثة تاريخية على رئاسة الحزب الشيوعي الصيني، ورئاسة البلاد.

وأضاف شي "لا يمكن للصين أن تتطور بدون العالم، والعالم أيضا بحاجة إلى الصين".

وتم تجديد ولاية شي بينغ كأمين عام للحزب الشيوعي الصيني لخمس سنوات خلال عملية تصويت جرت في جلسة مغلقة ما يمهد لتثبيته رسميا على رأس الدولة لولاية جديدة في مارس 2023.

وقال شي: "بعد أكثر من أربعين عاما من الجهود الحثيثة من أجل الإصلاح والانفتاح، حققنا معجزتين: تنمية اقتصادية سريعة واستقرار اجتماعي بعيد الأمد".

وستجعل هذه الولاية الثالثة من شي بينغ الزعيم الأقوى منذ أيام مؤسس النظام ماو تسي تونغ (1949-1976).

ويأتي حديث شي، في الوقت الذي تخوض بلاده حربا تجاريا مع الولايات المتحدة، كما أن الدول الأوروبية أصبحت أكثر حذرا في التعامل مع بكين، التي تعتبر شريك تجاري أساسي لها.

وعبر زعماء الاتحاد الأوروبي عن المزيد من القلق في اجتماع الجمعة بسبب الاعتماد الاقتصادي على الصين وفي أذهانهم الاعتماد على الغاز الذي حدث مع روسيا والذي استغلته موسكو، وقالوا إنهم يحتاجون إلى موقف متحد حيال بكين.