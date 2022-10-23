زلزال يضرب الفلبين

جدة - نرمين السيد - وأضاف المعهد - حسبما نقلت قناة "إيه بى إس-سى بى إن" الفلبينية، فى نشرتها الناطقة بالإنجليزية - أن الزلزال تم تسجيله فى حوالى الساعة 10.15 صباح اليوم بالتوقيت المحلى للبلاد، مشيرا إلى أنه وقع على بعد حوالى 447 كيلومترا من جزيرة "بالوت" وعلى عمق 259 كيلومترا.

ولم ترد أنباء فورية عن سقوط ضحايا أو أضرار مادية جراء الزلزال، كما أنه من غير المتوقع أن يتبعه هزات ارتدادية.

يشار إلى أنه عادة ما تتعرض الفلبين إلى الزلازل حيث أنها تقع داخل حلقة النار فى المحيط الهادئ.