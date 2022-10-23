أوكرانيا: القوات الروسية تقصف زابوريجيا مجددا

جدة - نرمين السيد - أعلن أولكسندر ستاروخ، رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية لإقليم زابوريجيا اليوم الأحد، أن القوات الروسية هاجمت مجددا مدينة زابوريجيا بطائرات كاميكازى بدون طيار وصواريخ إس -300.





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