الرئيس الصينى يفوز بولاية ثالثة على رأس الحزب الشيوعى

جدة - نرمين السيد - وبحسب قناة "إكسترا نيوز" الإخبارية، تم انتخاب شى جين بينج، كأمين عام للحزب لخمس سنوات جديدة وذلك خلال عملية تصويت جرت فى جلسة. ويأتى ذلك بعد أن أزاح كل أنواع المعارضة فى البلاد وداخل صفوف الحزب.

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