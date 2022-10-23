العالم اليوم - أرباح بنك وربة الكويتي تقفز 70 بالمئة في تسعة أشهر

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 23 أكتوبر 2022 10:22 صباحاً - ارتفعت أرباح بنك وربة الكويتي 70 في المئة في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري لتبلغ 15.6 مليون دينار كويتي (50 مليون دولار)، مقارنة مع 9.2 مليون دينار في الفترة نفسها من عام 2021.

فيما شهدت أرباح البنك نموا بنسبة 19.7 في المئة في الربع الثالث من هذا العام، لتبلغ حوالي 3.8 مليون دينار، مقارنة مع 3.1 مليون دينار في الربع الثالث من 2021.

وأعاد البنك سبب نمو الأرباح إلى تراجع مخصص انخفاض القيمة وخسائر الائتمان، وزيادة صافي إيرادات التمويل، وقد قابل ذلك ارتفاع في مصروفات التشغيل.

وفي الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، تراجعت الإيرادات التشغيلية للبنك بنحو 7.2 في المائة لتبلغ حوالي 62 مليون دينار على أساس سنوي.

يذكر أن بنك وربة تأسس في فبراير 2010، وهو مدرج في بورصة الكويت، ويقدم خدمات الصيرفة الإسلامية.